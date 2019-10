Maxi Lopez: “Icardi e Wanda Nara? Vicenda che appartiene al passato…”

Maxi Lopez “perdona” Mauro Icardi e Wanda Nara. L’attaccante del Crotone, ospite della trasmissione argentina El que abandona no tiene premio, è tornato sul tradimento della propria ex moglie con il centravanti del Paris Saint-Germain. Queste le sue parole.

NESSUN RANCORE – “Ho fatto una scelta di vita, voglio essere felice. Le cose possono andare in maniera positiva o in maniera negativa ed io, in quel momento, ho fallito nel mio rapporto di coppia. La vita però avanti: il mio obiettivo, adesso, è quello di essere felice e di trasmettere felicità ai miei figli. Quello che è accaduto ormai appartiene al passato, non mi interessa più”.