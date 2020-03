Maxi Lopez: “Rapporto con Icardi? Amicizia non è proprio il termine giusto…”

Il rapporto tra Maxi Lopez e Mauro Icardi, per note ragioni, è tutt’altro che idilliaco. Proprio su questo argomento, ai microfoni di Olé, è intervenuto l’attaccante del Crotone.

ICARDI – “Il rapporto con Icardi? Amicizia non è la parola giusta. Quello che ho detto tempo fa è che ho messo ogni mia energia nel cercare di essere presenti per i miei figli, lottando per i miei diritti di padre. Gli altri problemi, che sono grandi, cerco di metterli da parte. E’ da un po’ che dico che non spreco energie, quello lo fanno i miei avvocati. Io voglio solamente veder crescere i miei figli”.