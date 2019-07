Maxi Lopez torna all’attacco: “Wanda Nara pensa solo ai soldi, Icardi usa i miei figli”

Torna all’attacco Maxi Lopez, che, attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di Telefe, svela nuovi particolari del suo rapporto con l’ex moglie Wanda Nara, prima di pungere anche il nuovo compagno della showgirl Mauro Icardi.

WANDA NARA – “Cerco sempre di parlare con Wanda, ma tutto ciò che è privato viene pubblicato sui social e per molto tempo abbiamo interrotto il dialogo. I miei figli li ho visti solo due volte nell’ultimo anno: c’è un accordo firmato con un giudice che però non è mai stato rispettato. Mi sto perdendo parte della loro vita. Con lei è tutto una questione di soldi, per la mia settimana di vacanza, per i ragazzi che devono fare i viaggi. A lei il denaro non manca, mi manca di rispetto”.

ICARDI – “Quando vidi le foto dei miei figli con la maglia dell’Inter e del Newell’s, gli dissi che avrebbe capito solamente una volta diventato padre. Mi fa davvero incazzare veder usati i miei figli. Diverse volte, poi, ha riattaccato il telefono mentro loro stavano parlando con me”.