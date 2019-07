Megan Rapinoe, petizione social per averla sulla copertina di FIFA 20

Campionessa del mondo con gli USA negli ultimi Mondiali Femminili, protagonista della diatriba recente con il presidente americano Donald Trump. Adesso, per Megan Rapinoe potrebbe esserci una molto ambita copertina. Quella di FIFA 20.

Il noto videogioco, infatti, ogni anno sceglie i rappresentanti da mettere in primo piano, e sul web gli appassionati hanno dato inizio ad una petizione per avere il capitano degli Stai Uniti in copertina. Non sarebbe una novità vedere una calciatrice in primo piano. Infatti, per la stagione 2015-2016, EA Sports scelse Alex Morgan all’epoca la giocatrice più rappresentativa degli Stati Uniti, riconosciuta come la punta di diamante dell’intero movimento calcistico femminile.

La petizione è stata lanciata da Darren Holland su Change.org, e conta già più di mille firme, a testimonianza di come la Rapinoe abbia fatto breccia nel cuore degli appassionati. La giocatrice si gioca l’importante ruolo con Son, Salah e Griezmann. Quasi certa l’esclusione di CR7 e Neymar.