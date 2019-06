Mertens, vacanza alle Bahamas con un amico…molto speciale

Continua l’estate all’insegna del divertimento dei calciatori. In modo particolare ad infiammare i social sono Dries Mertens e la sua compagna. L’attaccante belga, dopo lo scatto con tanto di sigaro, si è divertito anche in compagnia di un “amico” speciale.

Il classe 87′ del Napoli si trova con la moglie Katrin Kerkhofs alle Bahamas, a godersi il meritato relax dopo la stagione in Serie A e gli impegni di giugno con la Nazionale. I due hanno, infatti, incontrato dei porcellini sull’isola e l’attaccante belga non ha resistito ad immortalare il momento e a scherzarci su attraverso il proprio profilo Instagram: “I tre porcellini”, ha scritto Mertens in modo ironico.