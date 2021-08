Milan, spunta la terza maglia: total black e logo stilizzato

Sono state pubblicate le anticipazioni della terza maglia del Milan, sul sito todosobrecamisetas.com.

Arrivano nuove conferme sulla probabile terza maglia del Milan , per la stagione 2021/22. A svelare le anticipazioni è il sito todosobrecamisetas.com, che ha pubblicato le immagini della terza divisa dei rossoneri, realizzata da Puma, sponsor anche di squadre come Borussia Dortmund, Manchester City, Marsiglia e Valencia .

NERO - Il colore di riferimento di questa divisa è il nero. Da segnalare anche la presenza di loghi in nero, che si ripetono e da segnalare c'è la presenza di inserti di colore rosso acceso. Il logo Puma e lo sponsor della maglia, sono invece realizzati in bianco. I pantaloncini sono anch'essi completamente in nero ed emerge su di essi lo stemma monocromatico. I calzettoni di questa divisa riportano righe orizzontali rosse. Il Milan quindi, dopo due anni (ultima volta nel 2019/20) torna ad avere la terza maglia completamente nera.