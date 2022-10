Monza, difensore Marí ferito dal folle aggressore di Assago

Un folle ha accoltellato in un centro commerciale di Assago cinque persone ferendo mortalmente un impiegato della Carrefour. Tra i feriti dall'uomo armato di coltello, c'è il calciatore del Monza, Pablo Marí che si trovava lì con moglie e figlio. Il giocatore è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Niguarda e ricoverato in codice rosso, ma è cosciente e parla. Le sue condizioni non sembrerebbero particolarmente gravi. L'a.d. del club Galliani e l'allenatore della squadra Palladino lo hanno già raggiunto.