Morte Astori, spunta un terzo indagato per soppressione, distruzione e occultamento di atti

C’è un terzo indagato per l’inchiesta aperta dalla Procura di Firenze sulla morte di Davide Astori. Si tratta del professor Pietro Amedeo Modesti, direttore della Medicina sportiva dell’ospedale di Careggi. Secondo quanto riporta La Nazione, infatti, Modesti sarebbe accusato dalla Procura di Firenze di “soppressione, distruzione e occultamento di atti veri”.

Parallelamente al fascicolo aperto per omicidio colposo, in cui sono finiti sotto indagine per imperizia e negligenza Giorgio Galanti e Francesco Stagno, i medici che hanno rilasciato all’allora capitano viola il giudizio di idoneità allo sport agonistico, si apre una nuova inchiesta in cui si aggiunge quindi il professor Modesti. Secondo quanto ipotizzato dagli investigatori, Davide Astori sarebbe potuto essere stato sottoposto ad un esame denominato ‘strain’, nel luglio del 2017, come sostiene la difesa di Galanti, ma che la refertazione dell’esame sia stata effettuata solo successivamente, e stampata dal computer di Medicina sportiva dell’ospedale di Careggi. Secondo il quotidiano, Modesti avrebbe provato a distruggere tale referto prima di assumere la guida della struttura.