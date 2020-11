Morto Gigi Proietti nel giorno del suo compleanno

Il mondo dello spettacolo e non solo piange Gigi Proietti. Il noto attore e grande appassionato di sport si è spento il giorno del suo compleanno in una clinica privata di Roma, dove era ricoverato per problemi cardiaci. Le sue condizioni si sono aggravate domenica. Erano con lui la compagna e le sue due figlie.

Gigi Proietti morto

Il noto attore avrebbe compiuto oggi 80 anni. Proietti era un grande appassionato di sport. Celebre la sua interpretazione nel cult “Febbre da cavallo” come nota era la sua fede per la Roma. Nel 2002, per il suo attaccamento ai colori giallorossi, fu anche insignito in dall’allora presidente del club Franco Sensi del premio di “Cavaliere della Roma”.

Tra i saluti al povero Gigi, anche quello di Aurelio De Laurentiis con un tweet sicuramente molto apprezzabile. “Caro Gigi, con te se ne va un caro amico e una bellissima persona, padre premuroso di due splendide figlie, Carlotta e Susanna, e compagno da una vita di Sagitta. Ma se ne va anche un pezzo importantissimo di storia romana“.