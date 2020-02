Mourinho, ma che fai? Look alla… Guardiola!

Buon momento di forma per il Tottenham di José Mourinho, che, dopo aver battuto il Manchester City in campionato per 2-0, ha superato per 3-2 il Southampton nei quarti di finale di FA Cup. Lo Special One, però, non fa parlare di sé solamente per i risultati ottenuti sul campo, ma anche per un look alla… Guardiola.

LOOK – Il tecnico portoghese è stato infatti immortalato con la testa rasata, scatenando subito la reazione dei social. Tra i numerosi commenti, c’è anche chi risponde alla foto con una gif che mosta Guardiola fare l’occhialino…