Napoli, tifosi pazzi di Mertens e Fabian Ruiz: le loro magliette quasi esaurite nello store

Dries Mertens e Fabian Ruiz fanno impazzire i tifosi del Napoli. A Dimaro, sede del ritiro degli azzurri, nello store ufficiale partenopeo le maglie dei due calciatori vanno letteralmente a ruba. Come riporta Il Mattino, infatti, la 14 del belga e la numero 8 dello spagnolo sono praticamente introvabili.

Le loro maglie sono le più richieste in assoluto, tanto che Mertens ci ha pure scherzato su nella serata di ieri. Lo spagnolo, che non è presente in ritiro, invece, è una grande sorpresa anche se, dopo l’incredibile Europeo con la Spagna U21, era prevedibile. I tifosi presenti in Trentino si fanno sentire e sono già pazzi del nuovo Napoli: i dati di vendita dello store azzurro di Carciato lo confermano.