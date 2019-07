Napoli, dopo lo striscione spunta anche la maglia: in ritiro ecco la numero 71 per Sarri

Prima lo striscione, poi la maglietta. Maurizio Sarri è sempre nei pensieri dei tifosi napoletani. Come successo in passato per Gonzalo Higuain, passato dal Napoli alla Juventus, anche per il tecnico toscano arriva lo stesso trattamento.

Mentre il club azzurro è in ritiro a Dimaro, ecco che sugli spalti, come mostra TuttoNapoli.net, è sbucata una maglia, con il nome di Sarri e il numero 71. Un gesto che non ha bisogno di commenti, in quanto il numero, nella smorfia napoletana, ha un significato piuttosto chiaro. Non certo un complimento. Il passaggio alla Vecchia Signora non è andato giù ai tifosi azzurri che non hanno perdonato il loro ex allenatore definito traditore, esattamente come il Pipita diverse stagioni fa.