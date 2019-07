Napoli e Colombia in lutto: è morto il padre di Ospina

Arriva una triste notizia per il Napoli e per la Colombia, ma soprattutto per David Ospina portiere del club azzurro e della nazionale dei Cafeteros. Il padre dell’estremo difensore, Hernan, è deceduto in seguito alla lunga malattia che aveva costretto lo stesso giocatore ad abbandonare in diversi momenti il ritiro del Napoli durante la stagione passata e anche il recente appuntamento della Copa America.

Lo si apprende dal sito ufficiale della Federazione colombiana e dai profili social della stessa. Hernan Ospina è morto dopo una malatti a Medellin.