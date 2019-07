Napoli, Lozano veste azzurro e la moglie gradisce: like social su Instagram

Un like che potrebbe voler dire tanto in ottica mercato. Hirving Lozano, giocatore del PSV, potrebbe essere il prossimo colpo del Napoli. Una fan page su Instagram dedicata al messicano, lo ha vestito di azzurro con la maglia partenopea.

Un gesto che sembra essere stato gradito dalla moglie del giocatore. Infatti, tra i vari like alla pagina chuckylozano11 ecco spuntare quello di raniazul, pseudonimo utilizzato dalla compagna del messicano sul social network. In passato era già capitato di ricevere alcuni indizi social e chissà che questa volta, l’apprezzamento virtuale non possa diventare un segnale più concreto.

La pista Lozano-Napoli si era raffreddata nelle scorse ore con i partenopei interessati maggiormente a James Rodriguez. Ma il colombiano sembra obiettivo difficile e Lozano potrebbe tornare di moda.