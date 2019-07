Napoli, niente tifosi per l’amichevole contro il Marsiglia: vietata la vendita dei biglietti ai sostenitori azzurri

Sarà un test senza tifosi, per lo meno quelli del Napoli, il match previsto il 4 agosto all’Orange Velodrome tra il Marsiglia e la squadra di Carlo Ancelotti. Lo ha deciso la Prefettura marsigliese che ha vietato la vendita dei biglietti per la gara ai tifosi partenopei.

L’annuncio arriva direttamente dal club di De Laurentiis attraverso un breve comunicato apparso sul sito e sui canali social ufficiali del club: “Su disposizione della Prefettura marsigliese e seguente decisione dell’Olympique Marsiglia non sarà posto in vendita nessun biglietto per tifosi azzurri in occasione dell’amichevole Marsiglia-Napoli in programma il 4 agosto all’Orange Velodrome”.

Al messaggio pubblicato su Twitter dal Napoli tante risposte dei sostenitori azzurri arrabbiati per la decisione presa.