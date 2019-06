Napoli, pazza idea De Laurentiis per ‘rovinare’ il Sarry-day alla Juventus

La grande rivalità tra Napoli e Juventus è ben nota. E a fomentare la lotta tra le due squadra ci pensano anche i protagonisti. In questo caso, potrebbe essere incredibile la mossa di Aurelio De Laurentiis, patron azzurro, per ‘oscurare’ la presentazione di Maurizio Sarri in bianconero.

Secondo quanto riporta Repubblica, infatti, il numero uno del Napoli avrebbe un piano per rovinare, in qualche modo, la giornata che è stata definita Sarri-day, ovvero il momento della presentazione ufficiale del nuovo tecnico della Juventus.

In che modo? Presentando, a sua volta, un colpo di mercato ad effetto. In questo caso si tratterebbe solo di un annuncio e l’interessato sarebbe il colombiano James Rodriguez. Il trequartista del Real Madrid, infatti, è impegnato nella Copa America con la sua Nazionale, sembra essere il primo grande acquisto del Napoli per la prossima stagione. De Laurentiis ha pensato proprio a tutto e chissà se domani, alle 11 – data dell’inizio della conferenza di Sarri -, il club partenopeo non metterà davvero in atto qualche colpo ad effetto.