Nasce Casa Totti, la nuova sit-com sul piccolo schermo

Non ha mai disdegnato di apparire in televisione. La sua simpatia e il suo approccio quasi naturale al piccolo schermo sono sempre stati sotto gli occhi di tutti.

Adesso Francesco Totti e sua moglie Ilary Blasi, faranno parte della quotidianetà delle famiglie con una sit-com che andrà presto in onda sui canali Mediaset. Nasce Casa Totti che metterà in mostra, per la prima volta, la vita privata dei due protagonisti. Stando a quanto riporta ‘Chi’, infatti, Francesco Totti e Ilary Blasi nei prossimi mesi appariranno in tv con una nuova sit-com che li riguarda. Negli ultimi tempi, lo stesso ex capitano giallorosso aveva iniziato a pubblicare video e foto che riguardano se stesso e la sua famiglia forse per “lanciare” il programma.