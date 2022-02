Negoziati Kiev-Mosca, presente per l’Ucraina il russo Abramovich

I negoziati sono iniziati questa mattina alle 10

Sono iniziati alle 12 i negoziati tra le delegazioni di Ucraina e Russia per cercare di porre fine al conflitto bellico. All'incontro è stato presente anche il miliardario russo-israeliano Roman Abramovich, su richiesta dell’Ucraina. "Il patron del Chelsea si trova al confine con la Bielorussia per assistere nei negoziati" scrive The Jerusalem Post, spiegando che Abramovich è stato richiesto dagli ucraini per aiutare nei colloqui e si è recato in Bielorussia per partecipare alle discussioni.