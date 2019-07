Newcastle, Jonjo Shelvey insultato perché calvo: rissa al bar dopo qualche birra di troppo…

Sarà stato l’alcool, e forse qualche frase scomoda di troppo. Certo è, che dopo essere stato appellato “pelato di me..a”, Jonjo Shelvey, centrocampista del Newcastle non ci ha visto più e ha scatenato una rissa in un bar.

A fare “compagnia” a Shelvey, anche Karl Darlow, portiere del Newcastle. La scorsa notte, come riporta il Daily Mail online, si trovavano in un locale prima della partenza per le amichevoli pre stagionali in Cina, quando dopo una serie di insulti, forse anche per via di qualche birra di troppo, hanno reagito scatenando una rissa. Shelvey sarebbe stato allontanato prima che potesse intervenire mentre Darlow è stato protagonista attivo del parapiglia avvenuto attorno alle 3 di notte.

Alla serata aveva partecipato inizialmente anche un altro giocatore del Newcastle, Jack Colback. La società inglese, per il momento, ha preferito non commentare l’accaduto.