Nuova avventura per Diamanti: giocherà in Australia al Western United

L’ultima stagione a Livorno, ma adesso Alessandro Diamanti è pronto a salutare l’Italia. A 36 anni, con ancora tanta voglia di rimettersi in discussione, il trequartista ha deciso di puntare su una nuova esperienza, anche di vita.

Il futuro dell’ex anche di Fiorentina e Bologna, sarà in Australia. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, Diamanti si legherà al Western United, club australiano di Melbourne, che l’ha voluto fortemente per aiutarne la crescita del calcio del Paese e renderlo un simbolo per i giovani. Nonostante le diverse offerte ricevute dalla Serie B, Diamanti ha scelto un progetto nuovo di cui sarà una parte fondamentale. Al Western United ritroverà Panagiotis Koné, suo compagno di squadra ai tempi di Brescia e Bologna.