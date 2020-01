Obodo, due incidenti in rapida successione: “Sono stato fortunato, non mi sono fatto neanche un graffio…”

Due incidenti in rapida successione per Cristian Obodo, ex centrocampista di Perugia, Fiorentina, Torino, Lecce e Udinese. A raccontare la disavventura, come raccolto da goal.com, è stato lo stesso nigeriano, oggi in forza all’Apollon Smyrnis.

DOPPIO SPAVENTO – “Qualche giorno fa ho avuto un incidente mentre tornavo da Enugu, dove ero andato a seppellire mio zio. Poi sabato, mentre ero su un’autostrada senza pedaggio, ho iniziato a frenare per evitare di finire su una buca, ma mi sono ritrovato in un fossato in mezzo alla strada perdendo il controllo. Siamo finiti vicino ad un pilastro, ma non ci siamo fatti neanche un graffio”.