Olimpiadi di Tokyo 2020: i letti per gli atleti saranno… di cartone

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno all’insegna dell’eco-sostenibilità. Una scelta che trova una prima conferma dai letti che dovranno far riposare tutti gli atleti che parteciperanno alla competizione.

Letti in cartone robusto e riciclabili. Una decisione innovativa e ‘green’ che dà garanzie su ogni fronte. “Possono reggere fino a 200 chilogrammi di peso”, ha spiegato Takashi Kitajima, direttore generale del Villaggio degli atleti. I letti, prodotti in collaborazione con l’azienda giapponese specializzata Airweave Inc,come anticipato, verranno riciclati alla fine dei Giochi.