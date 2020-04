Olimpiadi di Tokyo a rischio, il presidente del comitato organizzativo: “Se pandemia non sotto controllo Giochi annullati”

Rinviati di un anno e, adesso, ancora a rischio. I Giochi Olimpici di Tokyo 2021 potrebbero essere definitivamente annullati a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha affermato Yoshiro Mori, presidente del comitato organizzativo delle Olimpiadi in un’intervista al giornale giapponese Nikkan Sports.

A RISCHIO – “Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, l’Olimpiade sarà annullata”, queste le parole di allarme dei vertici organizzativi a cui fanno eco anche le dichiarazioni del presidente dell’Associazione dei Medici del Giappone, Yoshitake Yokokura: “A meno che non venga sviluppato un vaccino efficace, penso sarà difficile disputare l’Olimpiade nel 2021. Non sto dicendo che non dovrebbero tenersi, ma l’epidemia non si limita solo al Giappone, è un problema mondiale”. Tokyo 2021, dunque, dopo il rinvio di un anno, rischia davvero di saltare definitivamente. Molto dipenderà dalle misure di sicurezza e dalla ulteriore espansione del virus.