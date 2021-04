Olimpiadi di Tokyo, la Corea del Nord rinuncia per paura del Covid-19

La Corea del Nord dice no alle Olimpiadi di Tokyo per colpa del Covid-19. Il rischio di infezioni da coronavirus sarebbe troppo e, per questa ragione, il ministero dello Sport di Pyongyang ha preso la decisione di non partecipare ai prossimi Giochi.

Il dipartimento delle comunicazioni del dicastero nordcoreano ha fatto sapere che il comitato olimpico della Corea del Nord “ha deciso di non partecipare ai 32esimi Giochi olimpici per proteggere gli atleti dalla crisi sanitaria globale causata dal Covid-19”.

L’annuncio odierno da parte della Corea del Nord mette fine alle speranze di Seul di utilizzare i Giochi del 2020, rinviati a questa estate a causa della pandemia di coronavirus, per innescare una ripresa del processo di discussione tra Pyongyang e Washington, interrotto dal fallimento di un vertice Kim-Trump ad Hanoi nel febbraio 2019.

Secondo quanto si apprende dalla portavoce del ministreo degli Esterni della Corea del Sud Choi Young-sam, ci sarebbero però delle flebili speranze affinché tale decisione possa essere annullata.