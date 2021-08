Olimpiadi, gioia Malagò: “Ero convinto saremmo arrivati a 39 medaglie invece…”

Il numero uno del CONI fa un primo bilancio dei Giochi di Tokyo 2020

RISULTATO STORICO - "Io ero convinto che saremmo arrivati a 39 medaglie: le mie previsioni sono state migliorate con un record storico. E' un'Italia multietnica e un'Italia super integrata. Abbiamo vinto almeno una medaglia in tutti i giorni di gara. Un record che chiunque arriverà, al massimo puo' eguagliare", ha detto Malagò. "Su 205 paesi presenti sono andati a medaglia 93, il 47%, a Rio 87. Nel nostro Paese sono andate a medaglie 16 regioni, contro le 15 della passata edizione, con in testa Lombardia e Veneto che stanno entrando in clima olimpico, per i Giochi invernali del 2026 di Milano-Cortina". E ancora: "A Rio eravamo il quarto paese Ue per numero di medaglie oggi siamo il primo. Abbiamo preso 12 medaglie in più, il 42%. La credibilità dello sport italiano e' ai massimi livelli: si sono creati i presupposti ideali per ospitare grandi eventi in Italia". "Per la prima volta tutti gli italiani hanno fatto il tifo al massimo livello per tutti gli azzurri".