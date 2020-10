Ozil cuore d’oro: contribuisce a donare 1400 pasti al giorno alle mense scolastiche di Londra

Mesut Ozil è ancora protagonista dal punto di vista benefico, dopo aver aiutato la croce rossa turca nei mesi scorsi. Questa volta il calciatore tedesco, come riportato dal The Sun, ha contribuito ad aiutare 11 scuole del nord di Londra. Il fuoriclasse dell’Arsenal contribuisce ad assicurare circa 1400 pasti ogni giorno.

IL BEL GESTO DI OZIL

Mesut Ozil non è nuovo a questo tipo di attività volte ad aiutare i più bisognosi. Ma questa volta l’aiuto del calciatore tocca in modo particolare, visto che i soggetti a cui saranno devoluti 1400 pasti al giorno sono i bambini di alcune scuole della fascia nord londinese. Con una cassa piena di scatole di cibo, il calciatore tedesco riesce a garantire (per ogni scuola) un pasto a circa 70 bambini a settimana.