Paura per Elabdellaoui: incidente con un fuoco d’artificio

È stata una notte di Capodanno particolarmente complicata quella vissuta dal calciatore norvegese del Galatasaray Omar Elabdellaoui. Il terzino è stato protagonista di un incidente con un fuoco d’artificio nel quale sarebbe rimasto ferito agli occhi. Dopo il tragico evento, il calciatore è stato immediatamente ricoverato. Il club turco ha pubblicato una nota nella quale ha specificato che Elabdellaoui non è in pericolo di vita ma saranno necessari ulteriori esami per valutare l’entità del danno. Si teme in particolare per la vista del giocatore.