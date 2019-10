Petagna apre un locale con Sfera Ebbasta, solo di cibo salutare: “Un sogno che si avvera”

La notizia era nell’aria da qualche mese, adesso “il sogno si sta realizzando”. Con queste parole Andrea Petagna, attaccante della Spal, ha commentato su Instagram l’imminente apertura del nuovo locale Healthy Color, in società con l’amico Sfera Ebbasta. “Dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti sognavamo di realizzare insieme qualcosa di unico al di fuori dei nostri lavori. Finalmente tutto ciò si sta realizzando”, ha scritto l’ex Atalanta. Il locale, che verrà inaugurato domani – mercoledì 16 ottobre – in Via della Moscova, centro della movida milanese, servirà solamente cibo salutare, come si può capire facilmente dal nome: insalata, avocado, tartare e molto, molto altro. Una grande attenzione alla salute del cliente e, se vogliamo, del pianeta.