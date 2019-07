Pordenone, annuncio shock: arriva… ‘Pogba’

Il Pordenone fa le cose in grande e annuncia il suo ultimo acquisto. Sarà stato un colpo al cuore per tutti i tifosi quando, sulle pagine social del club di Serie B, la società ha annunciato l’arrivo di…Pogba.

Ebbene sì, per la sua prima annata nel campionato cadetto, il Pordenone ha voluto esagerare, almeno a parole. Si tratta, chiaramente, di uno scherzo, ma l’arrivo di Tommaso Pobega dal Milan è stato annunciato “giocando” sulla somiglianza del nome con il Polpo francese. Attraverso un filmato pubblicato sul profilo Twitter del club, ecco la creazione della maglietta nel nuovo acquisto – arrivato con la formula del prestito con diritto di opzione e contropzione -, e le lettere che formano prima il nome errato, quello di Pogba, poi quello corretto, Pobega.

Per il Pordenone, però, la somiglianza tra i due calciatori non è solo nel cognome. Infatti, Pobega viene annunciato come un centrocampista, fisico e con grandi inserimenti, esattamente come il più quotato campione del mondo con la Francia. Chissà se grazie a lui il Pordenone riuscirà a rimanere in Serie B o, addirittura, a stupire con un campionato al vertice.