Rai, la nuova linea: si punta allo sport in streaming

La Rai ha deciso quale sarà la nuova linea editoriale. Rispetto al passato ci sarà più attenzione alla valorizzazione streaming dello sport.

INTENZIONI - La nuova dirigenza del canale di Stato ha assicurato, che d'ora in poi si punterà ai diritti dello sport in streaming. Non si vuole ripetere in Rai, la situazione capitata in occasioni delle ultime Olimpiadi. Secondo Fuertes serve una gestione economica virtuosa come condizione indispensabile. A fare eco all'amministratore delegato della Rai, ci ha pensato la presidente Marinella Soldi, dichiarando che l’emittente si assume grandi responsabilità nella gestione di importanti risorse pubbliche in questa fase molto delicata dell’azienda, che intende onorare al massimo delle sue possibilità.