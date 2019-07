Raul nei guai per reato economico: rischia anche il carcere

Non ci sono buone notizie per Raul Gonzalez, ex stella del Real Madrid e attuale allenatore del Castilla, squadra B dei blancos. Secondo quanto riportano dalla Spagna, ed in particolare El Mundo, l’ex centravanti è accusato di reato economico e insolvenza punibile.

I FATTI – Secondo quanto si apprende, il tribunale provinciale di Madrid avrebbe rifiutato l’archiviazione del caso che riguarda Raul e una società, l’Aurantia, che rivendica un debito di 7,17 milioni di euro da parte dell’ex giocatore che avrebbe investito in un progetto di energia rinnovabile, successivamente fallito. Insieme all’attuale tecnicodel Castilla, coinvolti anche Carlos Redondo e la madre Maria Luis Blanco. Raul rischerebbe anche il carcere con una pena variabile tra 1 e 4 anni di detenzione.