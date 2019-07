Real Madrid, Hazard ha scelto il numero di maglia: vuole la 23 di…Michael Jordan

Eden Hazard non vestirà la maglia numero 7 che fu di Cristiano Ronaldo. E neppure la 10 di Modric come, in passato, aveva provato a chiedere al compagno croato. Il calciatore belga vuole la numero 23. La maglia che nella scorsa stagione è stata vestita da Reguilon è libera e l’ex Chelsea vorrebbe definitivamente farla sua.

La scelta, secondo quanto riporta Marca, è dettata dalla sua passione verso la NBA e, soprattutto, verso la leggende del basket americano Michael Jordan. L’ex cestista ha fatto la storia dei Chicago Bulls con la 23 e Hazard “pazzo del basket statunitense”, vorrebbe seguire le sue orme nel calcio. Una divisa indossata in passato anche da David Beckham, non certo uno qualunque, e che di recente era stata portata anche da Isco non con troppa fortuna.

Hazard sembra deciso ed è pronto a diventare grande con il numero 23.