Restano in 9 dopo il primo tempo: i calciatori del San Jorge de Tucuman si siedono in campo per protesta contro l’arbitro

Ha dell’incredibile quanto accaduto in Argentina nel match valido per la promozione alla Serie B. In campo i giocatori del San Jorge de Tucuman e quelli dell’Alvarado de Mar del Plata. Alla fine del primo tempo, la squadra ospite è già in 9 uomini per via della doppia espulsione decisa dall’arbitro Franklin. La ripresa inizia subito con un qualcosa di mai visto: i giocatori del San Jorge, infatti, furibondi contro la direzione di gara, si sono seduti tutti per terra al 4′ della ripresa, inscenando una protesta clamorosa contro l’arbitraggio, a loro dire, scandaloso. A quel punto il fischietto è stato costretto a sospendere il match.