Retroscena Hummels: rifiutato ricco contratto del Manchester United per rimanere in Germania

Pochi giorni fa Mats Hummels è tornato ufficialmente al Borussia Dortmund, ma dalla Germania arriva un interessante retroscena di mercato che vede protagonista anche la famiglia del difensore centrale.

Come riporta la Bild, per riabbracciare il club giallonero, il difensore classe ’88 ha rifiutato un’importante offerta del Manchester United, che aveva messo sul tavolo un ingaggio più alto di quello che percepirà a Dortmund. Dietro al no di Hummels ci sarebbe la volontà di giocare la prossima Champions League. Nonostante il progetto sportivo del club tedesco sia maggiormente intrigante, il centrale dovrà però rinunciare alla compagnia fissa di sua moglie e di suo figlio. Cathy, compagna di Hummels, ha infatti deciso di rimanere a vivere a Monaco. Questo per non sradicare il piccolo Ludwig dall’asilo che sta frequentando e dai suoi piccoli amici.