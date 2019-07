Retroscena Maxi Lopez, offerta dalla mafia per vendicarsi di Icardi? Lui non smentisce: “Non ne parlo…”

Continuano i botta e risposta a distanza tra Maxi Lopez e Wanda Nara. Dopo le parole sul rapporto tra lui e la sua ex moglie, arriva un importante retroscena che, in realtà, non è stato né confermato né smentito.

Intervistato durante la trasmissione PH Podemos Hablar, Maxi Lopez ha preferito non rispondere o commentare quanto il conduttore del programma televisivo affermava in merito ad un potenziale interessamento della mafia per aiutarlo a vendicarsi di Mauro Icardi in seguito al tradimento. L’attaccante, visibilmente imbarazzato, si è salvato con poche parole: “Preferico non parlare…”.