Rio Ferdinand, la confessione: “Bevevo ogni notte dopo essere rimasto vedovo”

Una dura battaglia con l’alcool, quella che ha dovuto affrontare l’ex difensore Rio Ferdinand dopo la morte della sua prima moglie Rebecca nel 2015, deceduta per un cancro. L’inglese, che oggi nel 2019 si è risposato con Kate Wright, ha descritto la sua dipendenza nel corso di un documentario girato dalla BBC.

DIPENDENZA – “Dopo la morte di Rebecca, bevevo quasi ogni notte dopo che i bambini erano andati a letto. Non era giusto. Pensavo che loro non se ne accorgessero e che non sarei mai più stato felice. Ero molto giù, poi l’arrivo di Kate mi ha dato una mano: è stata la svolta”.