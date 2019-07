Ronaldinho, il retroscena: “Viveva con mia figlia e un’altra donna. Le alternava ogni sera…”

Prodezze in campo, dribbling e altre “magie” fuori. Ronaldinho non smette mai di stupire. Nonostante abbia smesso di giocare a calcio da tempo, il brasiliano torna alla cronaca non solo per i suoi numeri durante partite per benificenza o problemi col fisco, ma anche per la vita privata.

Infatti, attraverso le pagine del Mirror, viene a galla un particolare retroscena che riguarda l’intimità del fantasista ex Barcellona e Milan. A raccontarlo è la madre di una sua ex compagna che racconta di quanto il 10 verdeoro viveva, addirittura, con due donne: Priscilla Coelho e Beatriz Sousa.

Le donne avrebbero vissuto con Ronaldinho nella stessa abitazione a Rio de Janeiro e, come racconta la madre di Priscilla, Maria Aldenice dos Santos, avrebbero diviso oneri e onori della quotidianetà con l’ex calciatore: “Aveva due camere da letto, una per Priscilla e l’altra per Beatriz. Entrambe, innamorate, accettavano questa situazione. Non stavano mai state sullo stesso letto, un giorno toccava a Priscilla e il giorno successo a Beatriz. Ha dato ad entrambe la stessa quantità di denaro da spendere ogni mese e gli ha fatto gli stessi regali”. La madre di Priscilla, inoltre, avrebbe anche ammesso che il brasiliano era intenzionato a sposare, in modo ufficioso, entrambe le ragazze ma che sua figlia, poi, evidentemente stufa della situazione, abbia detto no e abbia lasciato Rio de Janeiro.