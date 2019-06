Ronaldo esalta Messi: “Vorrei giocasse per sempre. Nato per far divertire le persone…”

Ronaldo, il Fenomeno, ha parlato ai microfoni di Marca. Copa America, Messi e la rivalità tra Argentina e Brasile tra i temi affrontati dall’ex attaccante anche dell’Inter. Il brasiliano ha commentato le gesta de La Pulce, non lesinando parole di lode nei suoi confronti.

COPA AMERICA – “Penso che l’Argentina e il Brasile abbiano fatto molto meglio per via della loro rivalità, penso che questo renda le due Nazionali più competitive. Cercano di essere una migliore dell’altra. Credo che fino a quando rimane una rivalità molto sana, e si parla solo di calcio, questo faccia bene allo sport. Ho molti amici argentini, io stesso sono stato molte volte in Argentina, molti argentini sono venuti in Brasile per le vacanze, c’è una relazione, chiamiamo i nostri fratelli argentini qui, quindi c’è un buon rapporto tra i due Paesi”.

MESSI – “Prima di tutto, gli faccio gli auguri per i suoi 32 anni (ieri Messi ha festeggiato il compleanno ndr). Vorrei che vivesse altri 100 anni. Cosa dire di Leo? Che vorrei che giocasse per tutta la vita! Credo che Messi sia un giocatore che è nato per far divertire le persone. È un’ingiustizia questo confronto tra le sue prestazioni con il Barcellona e con l’Argentina. Si allena al massimo sempre con i suoi compagni di squadra ma scommetto che Leo vuole dare ancora di più alla sua Nazionale e fa molti sacrifici per provarci. A 32 anni potrebbe rifiutare una Copa America, ma no. Lui no va in vacanza per essere ancora una volta con la sua squadra e cercare di ottenere un titolo perché l’Argentina non è stata in grado di ottenerlo per molti anni”.

CALCIO FEMMINILE – Spazio anche al mondiale di calcio femminile in Francia: “Lo seguo molto spesso. Ho due bambine, una di 9 e una di 10 anni e ora sono innamorate del calcio. Approvo tutte le novità che ci sono attorno al calcio femminile. Sono molto contento ed eccitato per questo. Certe volte mi metto a giocare con le mie bambine. Per ricordarmi cosa facevo un tempo…”, ha concluso Ronaldo.