Sabatini, che frecciata: “Situazione Icardi? Consiglio all’Inter di trovare un fidanzato a Wanda Nara…”

Walter Sabatini, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Non solo la situazione in casa rossoblù, ma anche alcuni commenti piuttosto stuzzicanti in merito ad alcune situazioni di mercato che non riguardano direttamente la sua società.

LOTTA – Un pensiero, inevitabile, prima al tecnico Mihajlovic e poi ai suoi recenti problemi di salute : “Avrei voluto con Sinisa sfidare il mondo da subito, in maniera irriverente. Ora serve tempo, dobbiamo frenare solo un po’. Lui ce la farà. Resilienza è la parola-chiave. Ho avuto a che fare spesso anch’io con la resilienza. E mai ho fatto patti col Diavolo. Solo con me stesso, e forse perché io stesso sono il Diavolo. Sono stato a contatto con l’aldilà: come dicevano i medici sono stato morto due volte in quei 40 giorni di coma. Mi facevo sentire. Negoziavo anche con Dio. Con educazione ma anche con furore. Mi sentivo pronto per il Paradiso. Non mi ha dato le chiavi”.

STOCCATA E MERCATO – Ma oltre al Bologna, Sabatini parla di alcuni temi caldi del mercato, come le situazioni di Icardi all’Inter e non solo: “Se avessi Icardi? Troverei un fidanzato a Wanda cosicché si allontani un po’ da Mauro, ragazzo magnifico, padre amorevole”. E poi fa sognare: “Chi prenderei a Bologna se avessi tanti soldi? Neymar. Voglio che la gente si diverta: il calcio è meraviglia”.