Scandalo sextape: Benzema rinviato a giudizio

L’attaccante francese del Real Madrid Karim Benzema è stato convocato in tribunale dove sarà giudicato per il presunto ricatto nei confronti del calciatore Valbuena, protagonista di un video hard. Benzema è stato rinviato in giudizio insieme ad altre quattro persone: il sospetto è che abbiano collaborato per un “tentato ricatto”, violando la fiducia di Valbuena e l’intimità della sua vita privata. Il centravanti del Real, in passato, aveva già dichiarato di aver ricattato l’ex calciatore del Marsiglia.