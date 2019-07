Seattle Sounders, bambino di 8 anni malato di leucemia scende in campo in amichevole contro il Borussia Dortmund

Per lui deve essere stato un sogno diventato realtà: a 8 anni è sceso in campo con la maglia dei Seattle Sounders nel match amichevole contro il Borussia Dortmund. Per tutti gli amanti del calcio e non solo, è stato un grande gesto di solidarietà nei confronti di un giovanissimo molto sfortunato.

Il ragazzino, infatti, è malato di leucemia e le squadre hanno deciso di regalargli qualche attimo di gloria facendogli vestire la divisa del portiere della squadra di Seattle. Ecco perché, appena battuto il calcio d’inizio della sfida, il pallone è arrivato subito dalle sue parti e Bheem Goyal con calma accademica lo tocca, lo stoppa e fa ripartire l’azione della sua squadra. Per lui il coronamento di un sogno, reso possibile grazie alla collaborazione fra i Sounders e Make-A-Wish Foundation.

Pochi secondi che valgono tanto. Goyal è uscito praticamente subito ma con un grande sorriso sul volto e la standing ovation di pubblico e compagni di squadra. Veri compagni di squadra, perché il bambino, tifosissimo dei Sounders, lo scorso 10 luglio è stato messo sotto contratto dal club e in quello stesso giorno ha fatto il primo allenamento con la squadra. L’anno scorso, mentre il piccolo faceva le più dure sedute di chemioterapia, il suo idolo, il portiere dei Sounders Stefan Frei, lo incoraggiava mandandogli video e foto.

Ora il sogno è diventato realtà e Bheem Goyal è riuscito anche a scendere in campo realizzando il suo più grande desiderio.