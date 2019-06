Sequestrati beni per 1 milioni di euro al capo ultrà del Milan Luca Lucci

La Polizia di Stato ha sequestrato beni per circa un milione di euro a Luca Lucci, capo ultrà del Milan già arrestato nel maggio 2018 per spaccio in concorso.

Il provvedimento ha disposto il sequestro di un complesso immobiliare di due piani con autorimessa e della gestione di un bar, Clan 1899, storico ritrovo degli ultras rossoneri. In Lombardia è la prima volta che viene applicata una misura di prevenzione patrimoniale ad un esponente del tifo organizzato. Il capo ultras era salito agli onori della cronaca per una fotografia scattata con Matteo Salvini durante la festa per i 50 anni della Curva Sud.