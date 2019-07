Serie C, ecco il pallone ufficiale per la stagione 2019-2020

Si consolida la partnership tra Lega Pro ed Erreà Sport. Ecco C60, il nuovo pallone realizzato in esclusiva da Erreà per celebrare un traguardo importante come il 60° anniversario di Lega Pro. Presentato il pallone, personalizzato e realizzato su misura per l’occasione, il cui nome unisce la “C” di Lega Pro e la data dell’anniversario.

Si tratta di un mix di tecnologia e innovazione ideale per le competizioni ai massimi livelli. Colorazione tradizione a base bianca e pentagoni neri tipica del Television Star. Ma anche un’evocazione storica, rifinita con la personalizzazione del logo Erreà in oro e quello di C60 Lega Pro 1959-2019. A livello di caratteristiche tecniche, ci saranno 32 pannelli termosaldati, un rivestimento in micro particelle poliuretaniche testurizzate R-176 e una speciale camera d’aria in butile. Per questo, C60 oltre a garantire una sensibilità elevatissima e una risposta esplosiva del piede per i calciatori, offre un’eccellente garanzia di impermeabilità e di mantenimento delle sue proprietà in tutte le condizioni di gioco.