Si finge Messi e “seduce” 23 donne: la storia di Reza Parastesh

Incredibile ma vero, il falso Messi torna a far parlare di sé. Questa volta, però, non per la sua incredibile somiglianza con il talento argentino, bensì per qualcosa di ben più grave. L’iraniano Reza Parastesh, sosia de La Pulce, è stato denunciato alle autorità dopo aver adescato numerose ragazze approfittando della grande somiglianza con il campione del Barcellona.

Secondo quanto riporta Marca, infatti, l’uomo ha fatto parlare di sé per alcune vicende a sfondo sessuale. Infatti, i media sudamericani riportano la notizia che il finto Messi, sia stato denunciato alle autorità per aver sedotto numerose donne al fine di poter avere rapporti a fondo sessuale con loro. Parastesh, grazie alla somiglianza con il campione argentina, avrebbe avuto rapporti sessuali con ben 23 donne.

L’iraniano era diventato famoso due anni fa, quando suo padre gli aveva scattato una foto con la maglia del Barcellona. Da quel momento, Reza, era “diventato” Messi…