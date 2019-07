Sneijder, sfogo social dopo la separazione: “Yolanthe non ha chiesto nulla. Si occupa di me e di nostro figlio…”

Wesley Sneijder si sfoga su Instagram dopo la separazione con la moglie Yolanthe. Troppe le voci, anche sui giornali, che parlano di un addio con contrasti e richieste economiche da ambe due le parti. Ecco perché, l’ex calciatore anche dell’Inter, ha voluto fare chiarezza e difendere l’ormai ex consorte.

Il giocatore che attualmente milita con l’Al Gharafa in Qatar ha scritto sul proprio profilo social: “Non tollererò più tutte le caxxate che stanno dicendo su di me e Yolanthe. Sarò molto chiaro. Prima di tutto, sì, non stiamo più insieme da un po’ di tempo. Ma ancora non siamo divorziati. Ho fatto molti errori nel nostro matrimonio. Ma questi sono affari miei e di nessun’altro. Il rapporto con Yolanthe è ancora molto buono ed io la rispetto tanto. Lei si prende cura ogni giorno di nostro figlio e di ME anche se non stiamo più insieme”, ha scritto Sneijder.

SOLDI – “In secondo luogo, non ha bisogno di nulla da parte mia perché ha il suo. La stampa turca ha scritto che voleva 19 milioni e io le ho dato 15?! Ahah, voi siete sempre più pazzi. Se le persone sapessero solo qual è la realtà… Le persone senza cervello crederanno sempre a quello che leggono. Ecco, così lo sapete tutti: Yolanthe non mi ha chiesto nulla e non le chiederò nulla. Non abbiamo bisogno del denaro degli altri. Queste storie sono tutte bugie. Trovo disgustoso quello che la stampa sta scrivendo su di me, tutte cazzate e bugie, ed ora anche questa cazzata su di lei. So che non abbiamo bisogno di replicare a nessuno e rispetto tanto la madre di mio figlio per mantenere la calma di fronte a queste cose e accettare tutte queste cagate senza dire nulla. Ma io non sono così. Non permetto alle persone di fare casino con la mia vita per tutto il tempo!!!”.

Queste le parole di Sneijder dopo tutte le voci messe in giro dai media, soprattutto turchi, negli ultimi giorni. Lui e sua moglie Yolanthe Cabau avevano ufficializzato la decisione di separarsi dopo 9 anni di matrimonio con un comunicato congiunto diffuso nel mese di marzo.