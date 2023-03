Spari contro negozio moglie Messi e avvertimento al campione: “Ti stiamo aspettando”

Episodio grave la scorsa notte a Rosario in Argentina. Ignoti hanno sparato contro la vetrina di un supermercato di proprietà della moglie di Lionel Messi lasciando un messaggio intimidatorio per il calciatore. I colpi di pistola sono stati esplosi alle 3 del mattino quando era chiuso il supermercato di Antonella Roccuzzo. Due uomini non identificati in motocicletta si sono avvicinati al supermercato e hanno aperto il fuoco, dopodiché hanno lasciato un foglio sul muro dell'edificio: "Messi ti stiamo aspettando, Javkin è un narco, non ti proteggerà": questo il tono del messaggio diretto al campione argentino che è stato lasciato di fronte al supermercato. Il messaggio sembra alludere a una richiesta di pagamento non effettuata e fa riferimento anche al sindaco della città di cui è oriundo Messi, Pablo Javkin. Da segnalare che Rosario è una citta che soffre da tempo di una diffusa presenza della criminalità organizzata legata al traffico di droga tanto che è stata soprannominata "la Chicago argentina".