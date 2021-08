Stop ai sudamericani in nazionale, anche la Lega francese contro la FIFA

La LFP replica alle parole del Presidente della FIFA Gianni Infantino.

Ieri il Presidente della FIFA Gianni Infantino , ha chiesto collaborazione alle leghe delle più importanti nazioni per poter permettere ai calciatori di recarsi nei ritiri delle nazionali sudamericane di calcio, in occasione delle partite internazionali che si disputeranno a Settembre. In questo momento la Premier League si è opposta e oggi la LFP , l'organo che gestisce e organizza in Francia i campionati di Ligue 1 e di Ligue 2 ha alzato i toni contro la FIFA, attraverso il rilascio di un comunicato.

COMUNICATO - Questo il comunicato pubblicato dalla LFP: "A seguito delle posizioni assunte dal World Leagues Forum, il 13 agosto in merito all'estensione dei periodi internazionali per CONMEBOL, la LFP si rammarica della totale mancanza di considerazione da parte della FIFA degli interessi dei campionati nazionali e dei club come datori di lavoro dei giocatori. Questa decisione unilaterale, presa nel bel mezzo di una pandemia, con forti vincoli legati al movimento dei giocatori e le conseguenti regole di quarantena, al rientro in selezione, pone grossi problemi per la disponibilità dello staff del club e per l'equilibrio dei campionati. La LFP è anche al fianco dei club per supportarli nei loro rapporti con le autorità francesi al fine di garantire il ritorno dei giocatori nelle migliori condizioni".