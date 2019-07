Sturridge, brutte notizie: multa e sospensione per aver infranto le regole sulle scommesse

Svincolato e, adesso, anche sospeso dal mondo del calcio per sei settimane. Daniel Sturridge, dopo le vicende legate alla scomparsa del cagnolino – poi fortunatamente ritrovato -, ora è costretto ad affrontare un altro problema.

Come riportano il Mirror e il Times, infatti, l’attaccante ex Liverpool, ancora senza squadra, dovrà pagare una multa da 75mila sterline per aver infranto le regole sulle scommesse. La FA, la federazione inglese, ha deciso anche di sospenderlo per sei settimane dal calcio giocato. Il classe ’89, infatti, è stato ritenuto colpevole per aver scommesso sul suo trasferimento al West Bromwich Albion nel gennaio del 2018 quando vestiva la maglia dei Reds.