Suso, che paura: mentre lui vince l’Europa League, i ladri provano a far irruzione in casa

La serata di ieri di Suso ha rischiato di avere due facce completamente diverse tra loro. Mentre il calciatore vinceva in campo l’Europa League contro l’Inter, due ladri hanno provato a fare irruzione nella sua dimora spagnola. A riportarlo è Marca.

SUSO, CHE PAURA

Brutta disavventura per il calciatore spagnolo che poteva andare ancora peggio. Verso la mezzanotte di ieri due malintenzionati hanno tentato di rapinare casa Suso. Nell’abitazione era presente la compagna del calciatore ex Milan, insieme ai due figli. Secondo Marca, i ladri si sarebbero spaventati dopo aver notato le luci accese in casa. Episodio dunque senza particolari conseguenze, paura a parte.