Trabzonspor, video da brividi per la presentazione della nuova maglia e Piqué…

Bellissimo ed emozionante il video messo in scena dal Trabzonspor per presentare le divise per la stagione 2019-2020. Il club turco ha regalato, in poco più di due minuti, sensazioni uniche ai sostenitori della squadra e agli amanti del mondo del calcio.

Protagonista un bambino, in compagni di alcuni coetanei, ripreso per strada mentre gioca. Uno di loro è diviso dal resto del gruppo perché non ha la maglia ufficiale del club. Dopo vari tentativi, il giovane se ne va deluso e torna a casa. La madre, che capisce la situazione, decide di ricamare per lui la divisa con il numero 10 sulle spalle e il nome di Abdulkadir, centrocampista classe 1999, cresciuto nella squadra di Trebisonda e speranza del calcio turco. Quando il bambino la vede, si emoziona e indossandola si trasforma proprio nel noto calciatore.

Il video è diventato virale e ha colpito anche Gerard Piqué che, con grande emozione, ha condiviso il post anche sul suo profilo. La stessa società turca, notando il fatto, ha risposto al calciatore del Barcellona annunciandogli un regalo: “Spediremo a te e alla tua famiglia la una nostra maglia”.